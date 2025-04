Koch sieht "Duell auf Augenhöhe" gegen Tottenham

Eintracht-Abwehr-Chef Robin Koch glaubt an enge Spiele im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham. "Der sportliche Unterschied ist nicht so krass wie der finanzielle, ich sehe uns durchaus auf Augenhöhe", sagte Koch dem Kicker. Der finanzielle Hintergrund: Der Tottenham-Kader mit einem Marktwert von 836 Millionen Euro und ist mehr als doppelt so viel Wert ist wie der Kader der Eintracht (323 Millionen). Was das Abschneiden in der Liga anbetrifft, ist die Sache umgekehrt. Während die Eintracht Tabellen-Dritter in der Bundesliga ist, spielt Tottenham mit aktuell Rang 14 eine äußerst enttäuschende Saison in der Premier League. Die Eintracht tritt am Donnerstag zunächst in Tottenham an (ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream).