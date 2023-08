Mainz verschärft Maßnahmen gegen Gästefans

Der 1. FSV Mainz 05 will ab sofort entschlossener gegen das Tragen von Gästefankleidung in den Heimbereichen vorgehen. Das bestehende Verbot für diverse Tribüne werde "konsequent umgesetzt", zudem werde es auf weitere Blöcke ausgeweitet, wie die Mainzer auf ihrer Homepage schrieben. An mehreren Eingängen ist demnach der Zutritt in Gästefankleidung verboten, auch in den Biergarten sowie in die Kneipe und das Fanzelt am Stadion kommt man im Gegner-Dress nicht mehr rein. Die sogenannten "Maßnahmen für mehr Heimspielgefühl" sollen am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt erstmals umgesetzt werden.