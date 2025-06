Niederlage in Balingen Last-Minute-Gegentor: Friedberg verpasst Regionalliga-Aufstieg

Aus der Traum! Türk Gücü Friedberg scheitert in der Aufstiegs-Relegation und spielt auch in der nächsten Saison in der Hessenliga. Die entscheidende Partie in Balingen endet dabei dramatisch.

Türk Gücü Friedberg bleibt Hessenligist. Bild © Imago Images

Fußball-Hessenligist Türk Gücü Friedberg hat den Aufstieg in die Regionalliga Südwest auf dramatische Art und Weise verpasst. Nach dem furiosen 6:0-Erfolg im ersten Relegationsspiel vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren die Mittelhessen am Pfingstmontag in Balingen mit 2:3 (0:2). Balingen sicherte sich somit das Regionalliga-Ticket, Friedberg bleibt Hessenligist. Einen 0:2-Pausenrückstand konnte TGF dabei noch durch einen Doppelschlag nach der Pause ausgleichen. Ein Remis hätte den Mittelhessen bei der TSG gereicht, in der dramatischen Nachspielzeit gelang Balingen dann aber doch noch der Siegtreffer.