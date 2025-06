Türkgücü Friedberg gewinnt erstes Spiel in Aufstiegs-Relegation

Türkgücü Friedberg steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest.

Der Hessenligist gewann am Freitag das erste Spiel in der Aufstiegs-Runde vor heimischer Kulisse gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern deutlich mit 6:0 (4:0). Die Mittelhessen ließen den Gästen in der Partie dabei nie eine wirkliche Chance. Friedberg reicht damit am Pfingstmontag (14 Uhr) ein Remis bei der TSG Balingen, da das Team aus Baden-Württemberg am Dienstag in Kaiserslautern nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Nur mit einem Sieg könnte die TSG noch an Friedberg in der Tabelle vorbeiziehen.