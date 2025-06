Ein Verletzter bei Schlägerei nach Fußballspiel in Limburg

Mit einem Baseballschläger ist ein 31 Jahre alter Mann am Freitagabend bei einer Schlägerei nach einem Fußballspiel in Limburg verletzt worden.

Veröffentlicht am 07.06.25 um 11:35 Uhr

Er kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte er einem 49-Jährigen helfen wollen, der von mehreren Personen bei einem Streit auf dem Sportplatz in der Jahnstraße getreten und geschlagen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.