Marko Mladenovic versenkte für die U19-Mannschaft der Eintracht zwei Fouelfmeter souverän und brachte damit sein Team auf die Siegerstraße.

Deutlicher Sieg für die U19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt in der A-Junioren-Bundesliga. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg wurde das Team ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich am Samstagmittag deutlich mit 3:0 (1:0) durch. Großen Anteil daran hatte Marko Mladenovic mit zwei Treffern. Den Schlusspunkt setzte sein Sturm-Partner Anas Alaoui mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Durch den Sieg bleibt die Eintracht in der Tabelle Dritter, Augsburg dagegen Letzter.