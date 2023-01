SV Wehen Wiesbaden beschließt Rückrunde in Halle

Zum Abschluss der Rückrunde ist der SV Wehen Wiesbaden in Halle gefordert. Die Hessen reisen mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Elversberg am vergangenen Wochenende will der SV Wehen Wiesbaden seine Aufstiegsambitionen zum Rückrundenabschluss beim Halleschen FC untermauern. Die Hessen sind am Samstag um 14 Uhr beim Tabellen-16. gefordert.

"Genauso wie man Niederlagen abhaken muss, müssen auch Siege abgehakt werden. Es stehen schwierige Aufgaben an", so SVWW-Cheftrainer Markus Kauczinski. "Halle hat viele ihrer Punkte zuhause geholt, darum sind wir gewarnt. Es geht für den HFC im Abstiegskampf um jeden Punkt und sie werden alles in die Waagschale werfen, um gegen uns zu bestehen." Den Hessen nicht zur Verfügung stehen Dominik Bauer, Dennis Kempe, Nico Rieble und Florian Stritzel.