SVWW geht in Osnabrück unter

Zweite Niederlage in Serie für den SV Wehen Wiesbaden: In Osnabrück wird es für den SVWW am Ende sogar deutlich.

Bitterer Nachmittag für den SV Wehen Wiesbaden: Das Drittliga-Gastspiel in Osnabrück am Samstag endete mit einem 1:4 (0:2) aus SVWW-Sicht.

Zum Schluss wird es bitter

Für die Osnabrücker trafen im ersten Durchgang Ba-Muaka Simakala (6.) und Robert Tesche (43.). In der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Wiesbadener zunächst mehr Spielanteile, konnten diese jedoch nicht in Treffer ummünzen.

In der Schlussphase wurde es dann richtig bitter: Zunächst besorgte Lukas Kunze das 3:0 für die Gastgeber (83.), Henry Rorig erzielte zwei Minuten später gar das 4:0. Ivan Prtajin gelang in der Nachspielzeit per Foulelfmeter immerhin noch der Ehrentreffer für die Wiesbadener.

SVWW-Vorsprung schmilzt

Der SVWW bleibt trotz der Niederlage auf Platz drei der dritten Liga. Weil die nicht aufstiegsberechtigten Freiburger auf Platz zwei stehen, würde das für Wiesbaden aktuell den direkten Aufstieg bedeuten. Osnabrück liegt nun allerdings nur noch vier Punkte hinter dem SVWW auf Platz vier.