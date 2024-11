Der SV Wehen Wiesbaden muss am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken ran.

Es ist das Duell des Tabellenfünften gegen den Tabellensechsten - beide haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus.

"In der 3. Liga ist es Woche für Woche wichtig, Intensität, Kompaktheit und Zweikampfstärke abzurufen", so SVWW-Trainer Nils Döring. "Das hat die Mannschaft in den letzten Wochen hervorragend gemacht und daher wird das auch in Saarbrücken wieder das Ziel sein." Verzichten muss der Coach auf die Verletzten Florian Hübner, Nico Rieble und Marius Wegmann.