Der SV Wehen Wiesbaden wird sich in Spanien auf die Drittliga-Rückrunde vorbereiten.

Das meldete der Verein am Freitag. Demnach steht der Trainingsauftakt am 2. Januar 2025 noch in der Heimat an, am Tag darauf geht es für die Wiesbadener dann in Trainingslager nach Oliva Nova.

Dort wird der SVWW auch zwei Testspiele bestreiten, nämlich am 6. Januar (12 Uhr) gegen den SC Heerenveen und am 10. Januar (14 Uhr) gegen CFR Cluj. Am 11. Januar geht es zurück nach Hessen. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist dann die Heimpartie gegen Aachen am 18. Januar (14 Uhr).