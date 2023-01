Der SV Wehen Wiesbaden hat die Zweite Liga fest im Blick. Die Hessen gewannen am Sonntag beim BVB II ihr drittes Spiel in Folge.

Audiobeitrag Audio SVWW schlägt BVB II Audio SVWW-Trainer Markus Kauczinski Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Zeichen stehen auf Aufstieg beim SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen lösten am Sonntag ihre Pflichtaufgabe bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 1:0 (0:0) und festigten damit Rang zwei. Die Hessen waren von Beginn an die bessere Mannschaft, ließen aber zu viele Chancen liegen.

Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit platzte der Knoten, als Benedict Hollerbach zum 1:0 traf (49.). In der Folge blieb der SVWW spielbestimmend, hätte aber dennoch beinahe den Ausgleich kassiert. Keeper Arthur Lyska verursachte einen Foulelfmeter, machte seinen Fehler aber direkt gut, indem er den Strafstoß von Justin Njinmah parierte (63.). Und so steht am Ende ein verdienter Sieg der Hessen, die im Aufstiegskampf weiter marschieren.