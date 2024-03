Plötzlich Abstiegskampf in der 2. Bundesliga

Lange Zeit war die Situation für Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga komfortabel, durch die Siege der Konkurrenz wird es zum Saisonfinale nun doch unbequem. SVWW-Trainer Markus Kauczinski ruft den Kampf um den Klassenerhalt aus.

Mockenhaupt: "Wir haben es selbst in der Hand"
SVWW-Kapitän Sascha Mockenhaupt bleibt beim Thema Klassenerhalt zuversichtlich.

Der SV Wehen Wiesbaden geht mit gemischten Gefühlen in die Länderspielpause. Nach der 0:3-Niederlage am Sonntag beim Hamburger SV und den Siegen der Konkurrenz steht der Klub aus der hessischen Landeshauptstadt in der Tabelle nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Lange Zeit sah es in Sachen Ligaverbleib richtig gut aus für den Aufsteiger, nun gerät er doch wieder in Gefahr. "Wir sind im Kampf um den Klassenerhalt und dann muss man einfach eine Schippe zulegen", mahnte SVWW-Coach Markus Kauczinski. "Das müssen wir in zwei Woche einfach auch hinkriegen."

Mockenhaupt: "Wir haben es selbst in der Hand"

Durch die Länderspielpause bleiben ihm und seinem Team nun zwei Wochen Zeit, um sich zu berappeln, bevor es in die acht letzten und entscheidenden Spiele der Saison geht. Immerhin: Mit Osnabrück (31.03), Rostock (05.04), Kaiserslautern (20.04) und Braunschweig (12.05) geht es noch gegen vier Gegner, die allesamt hinter den Wiesbadenern stehen.

"Wir haben viele direkte Duelle jetzt, die darfst du nicht verlieren und dann sind wir immer noch in der Situation, dass wir es selbst in der Hand haben - von daher ist es vollkommen okay", fasste SVWW-Kapitän Sascha Mockenhaupt die Tabellensituation zusammen.

Testspiel gegen Mannheim am Donnerstag

Der 32 Jahre alte Verteidiger sieht insbesondere in der Chancenverwertung Verbesserungsbedarf: "Die Konsequenz, Tore zu schießen, hat uns über die Saison immer mal wieder gefehlt, wo der letzte Pass oder der Abschluss nicht geklappt hat." So sprang gegen den HSV zuletzt aus zehn Torschüssen kein einziger Treffer heraus.

Als Mutmacher könnte das Testspiel gegen Mannheim am Donnerstag (13 Uhr) dienen. Der Waldhof hat eine der schwächste Verteidigungen in der 3. Liga.