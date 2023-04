Lange sieht es nach einem Auswärtserfolg von Wiesbaden in Duisburg aus, dann schockt ein Elfmeter die Hessen. Damit verschenkt der SVWW zwei Punkte im Aufstiegsrennen.

Der SV Wehen Wiesbaden kam am Samstag in der Dritten Liga beim MSV Duisburg über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Die Führung erzielte Johannes Wurtz in der 26. Minute, Duisburg glich durch einen Foulelfmeter von Kolja Pusch kurz vor dem Ende aus (89.). Damit verpasste der SVWW den sechsten Sieg in Folge und eine Einstellung des Vereinsrekords.

Der Beginn der Partie gestaltete sich relativ ausgeglichen, bis Sascha Mockenhaupt den Ball nach knapp einer halben Stunde in den Strafraum brachte und Wurtz mit einem Drehschuss im zweiten Versuch zur Führung traf. Kurz vor der Pause mussten die Wiesbadener zwei Schrecksekunden überstehen: Zunächst traf Duisburg nur das Außennetz (41.), dann segelte Torwart Florian Stritzel unter einem Ball hindurch (44.).

Spitzenreiter patzt

Im zweiten Durchgang spielte der SVWW die Führung lange souverän herunter, ohne in große Bedrängnis zu geraten. Acht Minuten vor dem Ende musste Stritzel dann mit einer überragenden Parade retten, kurz vor dem Ende kam Florian Carstens dann einen Schritt zu spät und es gab Elfmeter. "Wir sind zu passiv geworden, das ist ein Rückschlag für uns", haderte Torschütze Wurtz hinterher bei MagentaSport. Die Hessen bleiben auf Platz zwei mit nur noch vier Punkten vor den siegreichen Dresdnern. Der Dritte Freiburg II kam über ein Remis in Oldenburg nicht hinaus, Spitzenreiter Elversberg unterlag daheim gegen Aue. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt Wiesbaden daheim den SV Meppen.