Benedict Hollerbach ist der Mann des Tages in Bayreuth.

Wiesbaden gewinnt in Bayreuth

Benedikt Hollerbach schießt den SV Wehen Wiesbaden mit einem lupenreinen Hattrick zum Sieg in Bayreuth und festigt damit Platz zwei. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga rückt immer näher.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag einen Pflichtsieg in der 3. Liga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski besiegte Abstiegskandidat Bayreuth in fremdem Stadion mit 3:2 (0:0) und bleibt damit weiter auf Tabellenplatz zwei.

Mann des Tages war Benedict Hollerbach, der in der zweiten Hälfte einen lupenreinen Hattrick (50./53./61.) erzielte und den SVWW somit im Alleingang zum Sieg schoss. Die beiden Bayreuther Tore durch Alexander Nollenberger (81.) und Christoph Fenninger (90.+9) änderten letztlich am Wiesbadener Erfolg nichts mehr.

SVWW steigert und belohnt sich

Nachdem die Gastgeber in der ersten Hälfte noch gut mithielten und sogar die besseren Chancen hatten, steigerten sich die Wiesbadener nach dem Seitenwechsel immer mehr und verdienten sich den Sieg.

Da der SC Freiburg II, der aktuell Dritter ist, nicht aufsteigen kann, richtet sich der Blick des SVWW auf Rang vier. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz und Saarbrücken beträgt aktuell fünf Punkte. Der Aufstieg und die 2. Liga rücken immer näher.

Weiter geht es für das Team aus der Landeshauptstadt schon am kommenden Freitag: Dann ist Erzgebirge Aue zu Gast in Wiesbaden.

Weitere Informationen Bayreuth – Wehen Wiesbaden 2:3 (0:0) Bayreuth: Kolbe - Heinrich (68.Hemmerich), Moos, Schwarz, Götz - Zejnullahu (68.Andermatt), Latteier, Kirsch (78.Kaymaz), Nollenberger - George (68. Diawusie), Ziereis (68.Fenninger)

Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen (82.Reinthaler) - Goppel (90.Fechner), Jacobsen, Heußer, Ezeh (82.Mrowca) – Hollerbach (82.Iredale), Froese (73.Najar) – Prtajin



Tore: 0:1 Hollerbach (50.), 0:2 Hollerbach (53.), 0:3 Hollerbach (61.), 1:3 Nollenberger (81.), 2:3 Fenninger (90.)

Gelbe Karten: - / Iredale



Schiedsrichter: Sather (Grimma)

Zuschauer: 3.500 Ende der weiteren Informationen