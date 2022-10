Der SV Wehen Wiesbaden hat sich im Achtelfinale des Hessenpokals durchgesetzt: Der Drittligist gewann am Mittwochabend beim Verbandsligisten SG Bornheim deutlich mit 7:3 (3:0).

Die Tore für die Wiesbadener erzielten Lucas Brumme (2), Benedict Hollerbach (2), Johannes Wurtz, Amin Farouk und Ivan Prtajin.

In der 3. Liga geht es für das Team von Markus Kauczinski am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Zwickau weiter. Die restlichen Partien des Hessenpokal-Achtelfinals finden erst am 19. und 26. Oktober statt.