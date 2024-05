Die Skyliners Frankfurt haben das Playoff-Halbfinale in der 2. Basketball-Bundesliga erreicht.

Die Hessen gewannen am Freitagabend mit 78:64 in Jena und sicherten sich damit den dritten Sieg im vierten Spiel der Viertelfinal-Serie. Auf die Skyliners warten im Halbfinale nun die Gladiators Trier. Für die Gießen 46ers ist hingegen schon im Viertelfinale Schluss. Die Mittelhessen verloren eine enorm spannende Partie in Karlsruhe mit 86:87 und kassieren damit die dritte Niederlage in der Serie. Die 46ers verpassen dadurch etwas überraschend das Halbfinale der Playoffs.