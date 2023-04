SVWW geht nächsten Schritt in Richtung 2. Liga

Sieg in Oldenburg

Der SV Wehen Wiesbaden wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt auch bei Kellerkind Oldenburg. Nach einer vermeintlich frühen Entscheidung wurde es am Ende aber noch einmal knapp.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag den vierten Sieg in Folge in der 3. Liga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewann beim VfB Oldenburg mit 2:1 (2:0) und festigte damit Aufstiegsplatz drei. Der Vorsprung auf den Tabellenvierten Dynamo Dresden beträgt weiter drei Punkte.

Die Tore für die Wiesbadener erzielten Sascha Mockenhaupt (39.) und Johannes Wurtz (45.). Den Gastgebern gelang nach dem Seitenwechsel durch Robert Zietarski (68.) noch der Anschlusstreffer, der SVWW rettete den verdienten Sieg im Anschluss aber souverän über die Zeit.

Weitere Informationen VfB Oldenburg – SV Wehen Wiesbaden 1:2 (0:2) Oldenburg: Dornebusch – Möschl, Deichmann, Steurer, Plautz (17. Ndure (63. Stendera)) – Starke, Zietarski (46. Knystock), Krasniqi – Schäfer (46. Wegner), Hasnhüttl, Brand (46. Ademi)

Wiesbaden: Lyska – Gürleyen, Carstens, Rieble (46. Mrowca) – Mockenhaupt, Jacobsen, Taffertshoffer (83. Kempe), Fechner – Hollerbach (90.+3 Makridis), Wurtz – Iredale (71. Froese)



Tore: 0:1 Mockenhaupt (39.), 0:2 Wurtz (45.+1), 1:2 Zietarski (68.)

Gelbe Karten: Steurer, Krasniqi, Hasenhüttl / Iredale, Hollerbach



Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Winnenden)

Zuschauer: Ende der weiteren Informationen