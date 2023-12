Weil auf dem eigenen Trainingsgelände der Winter Einzug gehalten hat, musste der SV Wehen Wiesbaden ausweichen. Das hat auch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Kiel beeinflusst.

Alle Jahre wieder wird es auf dem Trainingsgelände des SV Wehen Wiesbaden im Taunus winterlich. In dieser Woche ging erstmals in dieser Saison nichts mehr - die Plätze waren verschneit und gefroren, die Vorbereitung auf das Zweitliga-Auswärtsspiel in Kiel am Samstag (13 Uhr) entsprechend erschwert. "Da kann man nicht dran denken, normal zu trainieren", beschrieb Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag.

Kauczinski: "Das können wir nicht ändern. Punkt."

Der Coach wich mit seinem Team aus: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag war die Soccerhalle auf dem DFB-Campus in Frankfurt der Übungsplatz für die Zweitliga-Profis. "Das ist nicht optimal. Der ein oder andere hat ein bisschen Probleme damit", so Kauczinski, der Rückenbeschwerden bei einigen seiner Spieler andeutete. Aber: "Das ist dann so, das muss man so hinnehmen und das Beste draus machen. Das haben wir geschafft."

Auch darüber, dass man auf einem Kunstrasenplatz trainiert, in Kiel aber auf Naturrasen spielen wird, wollte er nicht meckern. "Das können wir nicht ändern. Punkt." Außerdem: "Auch Kiel hat nicht normal trainieren können, wie ich gehört habe."

Chancenverwertung soll wieder besser werden

Bei eisigen Temperaturen im Norden bekommt es der SVWW mit einem echten Spitzenteam zu tun. Holstein ist aktuell Tabellendritter. "Kiel ist eine gute Mannschaft, hat unheimliche Offensivqualitäten und ein sehr flexibles Spiel", so Kauczinski. Er will es mit seinem Team besser machen als beim 0:2 in Fürth, das eine Wiesbadener Serie von vier Siegen in Folge beendete. Kauczinski führte das vor allem auf die mangelhafte Chancenverwertung zurück.

Auch in Kiel wollen sich die Wiesbadener nicht verstecken. "Ich glaube, dass wir, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, in der Lage sind, auch in Kiel zu punkten. Das ist unser Ziel", sagte Kauczinski. Und auch die holprige Vorbereitung soll sein Team davon nicht abhalten.