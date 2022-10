In der Drittliga-Tabelle steht der SV Wehen Wiesbaden richtig gut da. Doch personell wird es immer enger. Auch der Sieg in Zwickau war teuer erkauft.

In der 47. Minute des Spiels FSV Zwickau gegen SV Wehen Wiesbaden (1:0) am Samstag krachte es ordentlich: FSV-Stürmer Dominic Baumann rauschte in SVWW-Keeper Florian Stritzel. Dieser blieb verletzt liegen und musste anschließend ausgewechselt werden. Noch am Spieltag dann die schlechte Nachricht des Vereins: Der Stammkeeper fällt mit Schultereckgelenksprengung mehrere Monate aus und reiht sich in die ohnehin bereits lange Verletztenliste des Teams ein.

Kader schon mit A-Jugendlichen aufgefüllt

"Wir haben heute noch ein paar Nackenschläge bekommen", sagte SVWW-Trainer Markus Kauczinski nach dem Spiel bei Magenta Sport. Dem Coach standen trotz des guten Ergebnisses, mit dem die Wiesbadener den dritten Tabellenplatz festigten, die Sorgenfalten auf der Stirn. Denn neben Stritzel musste auch Bjarke Jacobsen verletzt raus - Verdacht auf Gehirnerschütterung. Lucas Brumme sah zu allem Überfluss kurz vor Abpfiff Gelb-Rot und ist damit im nächsten Spiel gesperrt.

Für die Wiesbadener wird es immer schwieriger, die Ausfälle aufzufangen. "Wir sind ein sehr kleiner Kader, das merken wir jetzt natürlich. Wir pfeifen auf dem letzten Loch", so Kauczinski. Vor dem Spiel in Zwickau hatten sich Kianz Froese (Oberschenkelprellung) und Ahmet Gürleyen (Innenbandverletzung) kurzfristig abgemeldet. Zwei Spieler aus der A-Jugend sowie der dritte Torwart Lucas Becker füllten den Kader auf, in den kommenden Partien dürfte es nicht anders aussehen.

"Haben gezeigt, dass wir mit allem umgehen können"

So gut die aktuelle Drittliga-Saison auch läuft, so regelmäßig kommen die Hiobsbotschaften: Nachwuchsmann Dominik Bauer (Leistenprobleme) ist bereits seit Saisonbeginn raus, Vize-Kapitän Dennis Kempe kam wegen Knieproblemen nur am allerersten Spieltag zu einem Kurzeinsatz. Florian Carstens, zuvor in der Abwehr gesetzt, zog sich am siebten Spieltag einen Sehnenriss zu und wird in diesem Jahr nicht mehr auflaufen. Auch beim wichtigen Schienenspieler und Vorlagengeber Thijmen Goppel (Außenmeniskusriss) und Backup-Stürmer John Iredale (Außenbandriss) wird es mit einer Rückkehr vor der Winterpause eng.

"Wir haben gezeigt, dass wir mit allem umgehen können", so Kauczinski, dem es bisher tatsächlich immer gelungen ist, eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen zu bringen. Immerhin: Bei Gürleyen und Jacobsen stellt der Coach eine schnelle Rückkehr in Aussicht. Vielleicht ja schon beim nächsten Spiel am kommenden Montag (19 Uhr) gegen Oldenburg.