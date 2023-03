Der SV Wehen Wiesbaden verliert das Drittliga-Spitzenspiel gegen Verfolger Saarbrücken nach zwei späten Gegentreffern und muss immer mehr in den Rückspiegel schauen. Die Spitzengruppe rückt richtig eng zusammen.

Der SV Wehen Wiebaden hat am Sonntag einen Rückschlag im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski verlor im eigenen Stadion mit 0:2 (0:0) gegen Verfolger 1.FC Sarbrücken und gerät in der Spitzengruppe der 3. Liga immer mehr unter Druck.

SVWW hätte Elfmeter bekommen müssen

Die Wiesbadener stehen mit 47 Punkten zwar weiter auf Platz drei, der zum direkten Aufstieg berechtigen würde. Osnabrück (46), Mannheim (45), Dresden (44) und Saarbrücken (42) kommen aber näher. Die Tore für Saarbrücken erzielten Adriano Grimaldi (81.) und Kasim Rabihic (85.).

Der SVWW hatte kurz vor Pause Pech, als ein Foul im Strafraum an Benedict Hollerbach ungeahndet blieb. Schmerzlich zudem: Wiesbadens Keeper Arthur Lyska musste nach einem Tritt gegen den Kopf früh ausgewechselt werden (16.).

Topspiel in Freiburg

Weiter geht es für den SVWW, der drei der vergangenen vier Spiele verloren hat, bereits am Mittwoch: Dann steht das Top-Duell gegen den Zweitplatzierten SC Freiburg II auf dem Programm.