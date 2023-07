Ivan Prtajin will auch in Zukunft für den SVWW jubeln.

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen wichtigen Spieler an den Verein gebunden. Goalgetter Ivan Prtajin hat seinen Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger verlängert.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Stürmer Ivan Prtajin verlängert. Angeblich handelt es sich um eine langfristige Verlängerung, heißt es zumindest in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Wie lange das neue Arbeitspapier des Kroaten Gültigkeit hat, teilte der Zweitliga-Aufsteiger aber nicht mit.

"Er ist sowohl in der Luft als auch am Boden ein brandgefährlicher Stürmer. Wir sind dementsprechend glücklich über die Vertragsverlängerung", sagte der Sportlicher Leiter des SVWW, Paul Fernie.

Noch mehr Tore für den Klassenerhalt

Prtajin stieß vergangenen Sommer zum damaligen Drittligisten und hat seither in 31 Einsätzen 17 Tore geschossen und zehn weitere aufgelegt. Am Aufstieg der Hessen hatte der 27-Jährige also gehörigen Anteil.

"Ich habe mich von Beginn an beim SVWW und auch in der Region sehr wohl gefühlt", so der Stürmer. "Ich glaube an das Projekt und möchte mit meinen Toren dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen." Die Saison der Hessen beginnt am 29. Juli (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Magdeburg.