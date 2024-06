Der SV Wehen Wiesbaden hat sich die Dienste von Linksaußen Fabian Greilinger gesichert.

Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der 23-Jährige ablösefrei von Ligakonkurrent 1860 München nach Hessen. Über die Vertragslaufzeit schwieg sich der SVWW wie gewohnt aus. Der Zweitliga-Absteiger startet an diesem Mittwoch in die Saisonvorbereitung.