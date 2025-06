Der SV Wehen Wiesbaden hat den nächsten Neuzugang bekanntgegeben. Er kommt ablösefrei von einem Ligakonkurrenten.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich die Dienste von Simon Stehle gesichert. Der 23-jährige Offensivspieler kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken und erhält einen Zweijahresvertrag bei den Rot-Schwarzen, wie der hessische Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte. "Simon ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der unserem Spiel mit seinem Tempo und seiner Intensität sehr guttun wird", so Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Seit Mitte April ist Stehle am Knöchel verletzt, "er befindet sich aber auf einem guten Weg der Genesung und wird zeitnah ins Mannschaftstraining einsteigen können", so Stöver.

Vereinsübergreifend bringt es der Sohn eines deutschen Vaters und einer kolumbianischen Mutter auf mittlerweile 95 Drittliga-Einsätze (elf Tore, elf Vorlagen). Vergangene Spielzeit gelang ihm kein Treffer, er bereitete jedoch sieben direkt vor. "Der SV Wehen Wiesbaden ist eine großartige Station, um sich in einem ruhigen und zugleich ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln", so Stehle.