Der SV Wehen Wiesbaden reist in diesem Sommer ins Trainingslager nach Österreich.

Veröffentlicht am 22.05.25 um 11:38 Uhr

Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, geht es für den SVWW vom 6. bis 13. Juli nach Fügen ins Zillertal. Trainingsauftakt auf dem Halberg ist bereits am 25. Juni. Der erste Liga-Spieltag steigt dann am ersten August-Wochenende.