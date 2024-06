Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Verteidiger Nico Rieble verlängert - über die Dauer macht der Club jedoch keine Angaben.

Der SV Wehen Wiesbaden kann auch künftig auf die Dienste von Nico Rieble bauen. Der Verteidiger verlängerte den Vertrag beim Zweitliga-Absteiger, wie der SVWW am Sonntag mitteilte. "Nico ist bereits seit drei Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er ist variabel einsetzbar und ein absoluter Teamplayer, der in jedem Training und jedem Spiel einhundert Prozent gibt", so Uwe Stöver, Sportgeschäftsführer beim SVWW.

Rieble war vor drei Jahren vom VfB Lübeck nach Wiesbaden gewechselt und kommt seitdem auf 53 Pflichtspieleinsätze. "Ich bin über die Vertragsverlängerung sehr glücklich, da mir der SVWW ans Herz gewachsen ist und wir uns in der Region als Familie sehr wohl fühlen", so Rieble. Über die Vertragsdauer machte der Club keine Angaben.