Der SV Wehen Wiesbaden ist am Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Essen gefordert.

"Wir erwarten ein aggressives Spiel mit vielen Zweikämpfen, bei dem wir voll dagegenhalten müssen", so Nils Döring, der Cheftrainer der Hessen, der vor allem auf das Stadion an der Hafenstraße gespannt ist: "Wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre und ein heißes Spiel." Der Tabellenvierte aus Wiesbaden ist mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen gut in die Saison gestartet. Nach der Länderspielpause müsse sein Team nun genau dort weitermachen, wo es zuvor aufgehört hatte, so Döring.