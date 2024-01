Kein guter Samstagabend: Die Flames verlieren auch ihr zweites Europapokalspiel.

Die HSG Bensheim-Auerbach hat am Samstagabend daheim in der European League gegen Bistritia Gloria verloren. Am Ende hieß es 27:35 (15:21). Mit zwei Niederlagen sind die Hessinnen in der Gruppe C nun Letzter.