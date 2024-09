Die HSG Wetzlar ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet.

Um in Lemgo am Donnerstag (19 Uhr) das erste Erfolgserlebnis bejubeln zu können, müssen die Mittelhessen ihr Spiel endlich über die volle Distanz auf die Platte bringen, so HSG-Trainer Frank Carstens. "Wir können sie knacken, wenn wir eine gute Deckung stellen. Im Angriff brauchen wir im Grunde das, was wir in Magdeburg und zu Hause gegen Hannover jeweils in der ersten Hälfte gezeigt haben - nur eben jetzt deutlich länger", so der Coach. Wetzlar muss in Lemgo weiter auf Rückraumspieler Ole Klimpke verzichten.