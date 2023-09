Die HSG Wetzlar steht nach der Auftakt-Pleite gegen den SC Magdeburg gleich vor der nächsten Herkules-Aufgabe.

Die Mittelhessen sind am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) beim amtierenden Meister THW Kiel gefordert. Die Hansestädter hatten zum Saisonauftakt den VfL Gummersbach 41:30 abgefertigt. "Wir sind in der 1. Liga, treffen auf die besten Spieler der Welt. Das ist doch geil! Es gibt doch nichts Schöneres als sich mit solchen Mannschaften zu messen", versprüht HSG-Trainer Frank Carstens vor der Partie dennoch gute Laune. Für Wetzlar komme es darauf an, das Kieler Tempospiel zu unterbinden.