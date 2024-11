Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga das Keller-Duell in Erlangen für sich entschieden. Besonders dank einer starken zweiten Hälfte.

Veröffentlicht am 17.11.24 um 18:18 Uhr

Die HSG hat sich in Erlangen durchgesetzt. Bild © Imago Images

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga einen enorm wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Mittelhessen gewannen das Keller-Duell beim HC Erlangen am Sonntag mit 25:22 (12:12) und konnten die Gastgeber, die in der Tabelle direkt hinter der HSG liegen, etwas auf Distanz halten.

Das Spiel war bis zum Start der zweiten Halbzeit offen, dann konnte sich Wetzlar entscheidend absetzen und führte zeitweise mit fünf Treffern. Diesen Vorsprung gaben die Mittelhessen bis zum Schluss der Partie nicht mehr ab und gewannen am Ende diese wichtige Partie verdient.