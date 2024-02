MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo war nach der Niederlage in Magdeburg bedient.

Im Spiel beim Tabellenführer erhält die MT Melsungen eine Lehrstunde. In der zweiten Halbzeit spielt sich Magdeburg dabei in einen echten Rausch.

Deutliche Niederlage für die MT Melsungen: Die Nordhessen verloren ihr Auswärtsspiel bei Tabellenführer SC Magdeburg am Sonntag mit 24:39 (11:16).

Der Spitzenreiter machte dabei von Anfang an klar, wer die Oberhand im Spiel behalten würde und baute seine Führung kontinuierlich aus, während die MT am Gegner und an sich selbst verzweifelte.

Magdeburg macht es deutlich

In der zweiten Halbzeit wurde es dann eine Lehrstunde für die MT, weil Magdeburg mit dem Fuß auf dem Gas blieb und den überforderten Melsungern einen nach dem anderen einschenkte. Beinahe hätten die Hausherren in der wilden Schlussphase sogar noch die 40-Tore-Marke geknackt.

In der Tabelle droht die MT nun auf Platz fünf abzurutschen, während die Magdeburger ihren Spitzenplatz klar verteidigten.