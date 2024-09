Handball-Bundesliga MT Melsungen lässt Aufsteiger Potsdam keine Chance

Die MT Melsungen ist weiterhin in starker Frühform: Auch das zweite Spiel in der neuen Bundesliga-Saison konnten die Nordhessen für sich entscheiden.

Die MT Melsungen hat im zweiten Ligaspiel den zweiten Sieg eingefahren: Gegen Aufsteiger Potsdam gab es am Donnerstagabend ein 31:23 (18:10).

Aus 6:6 mach 14:7

Dabei hatten die Hausherren nur in den ersten Minuten Probleme mit dem Gegner. Doch dann fand die MT immer besser in ihr Spiel und machte aus einem 6:6 ein 14:7. In die Pause ging es schließlich mit einem komfortablen 18:10. Abgesehen von einer kurzen Schwächephase ließ die MT auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen und siegte letztlich souverän mit 31:23.

Bereits das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison in Lemgo hatten die Melsunger gewonnen. Zudem setzten sie sich in der Europapokal-Qualifikation in zwei Partien gegen Elverum durch.