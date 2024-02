Gegen den Bergischen HC tut sich die MT Melsungen lange schwer. In der Schlussphase zeigt sich dann aber die Klasse der Nordhessen, die den Anschluss zur Liga-Spitze halten.

Die MT Melsungen hat am Freitagabend einen echten Arbeitssieg eingefahren. Der Favorit aus Nordhessen setzte sich gegen den Bergischen HC mit 31:26 (14:14) durch und hielt den Anschluss an die Tabellenspitze. So souverän, wie das Ergebnis vermuten lässt, war der Heimsieg der MT aber nicht.

Bis tief in die zweite Halbzeit hinein boten die Gäste aus Nordrhein-Westfalen den Hausherren Paroli. Erst in den finalen zehn Minuten machte sich die Klasse der MT bemerkbar, die sich entscheidend absetzen konnte. Bester Werfer der Melsunger war Erik Balenciaga, der sieben Tore erzielte.