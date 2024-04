Dainis Kristopans von der MT Melsungen setzt im Spiel in Hamburg zum Wurf an.

Dainis Kristopans von der MT Melsungen setzt im Spiel in Hamburg zum Wurf an. Bild © Imago Images

In Hamburg startet die MT Melsungen in beide Halbzeiten schlecht und lässt damit wichtige Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze liegen.

Die MT Melsungen hat am Montag in der Handball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Die Nordhessen verloren beim HSV Hamburg mit 22:29 (12:13).

Sipos sieht Rot

Entscheidend war dabei, dass die MT in beide Halbzeiten schlecht startete. In den ersten zehn Minuten der ersten Hälfte gelangen nur zwei Tore, Großchancen wurden reihenweise vergeben. Danach fing sich das Team und hatte zur Pause nur noch ein Tor Rückstand.

Im zweiten Durchgang wiederholte sich das Spiel: Ganze vier Treffer warf Melsungen in den ersten 13 Minuten, Johannes Bitter im HSV-Tor brachte die MT zur Verzweiflung. Nach 46 Minuten sah zudem noch Adrian Sipos für ein Foul die Rote Karte. Im Anschluss machten es die Hamburger dann sogar deutlich.

In der Liga und im Pokal gegen Flensburg

Für die MT war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze. Als nächstes geht es gleich zwei Mal gegen die SG Flensburg-Handewitt: Erst am kommenden Samstag in der Liga und dann eine Woche später im Final Four um den Pokal in Köln.