Nur zwei Tage nach dem nervenaufreibenden Heimsieg gegen Gummersbach ist die MT Melsungen am Freitag (20 Uhr) direkt wieder gefordert.

Die Nordhessen treten dann bei Hannover-Burgdorf an. Für die Melsunger ist es das letzte Bundesliga-Spiel vor der EM-Pause. Die Niedersachsen befinden sich nur einen Rang hinter den aktuell auf Platz fünf liegenden Melsungern. Mit einem Sieg könnte die MT also den Vorsprung ausbauen. Nach der Partie ist für die Melsunger Pause angesagt, das erste Spiel nach der EM steigt erst wieder am 8. Februar in Leipzig.