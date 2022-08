Eintracht Frankfurt kann durchatmen: Vor Transferschluss, haben sich Kevin Trapp und Daichi Kamada zu Eintracht Frankfurt bekannt und bleiben den Hessen erhalten. Eintracht Frankfurt ist aber weiterhin auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Spielerberater. Man liest viel über den Transfermarkt, über Gerüchte aber von Spielerberatern hört man in der Regel nicht viel. Wir öffnen die geheime Welt der Spielerberater: Wie läuft so eine Suche auf dem Transfermarkt ab? Was macht ein Spielerberater? Das und mehr im Heimspiel.