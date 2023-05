Bei Eintracht Frankfurt brodelt es. Am Samstag gab es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga eine bittere Niederlage in Hoffenheim, im Anschluss lagen bei Oliver Glasner die Nerven blank. Der Trainer von Eintracht Frankfurt attackierte auf der Pressekonferenz einen Journalisten. Der Trainer wackelt bedenklich bei Eintracht Frankfurt. Aber es gibt auch gute Nachrichten bei der SGE: Bei den Frauen läuft’s richtig gut!