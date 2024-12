Vogel gegen Kukuk: Klingt nach Federn statt Pferde in der Frankfurter Festhalle. Aber Richard Vogel gegen Christian Kukuk ist mit das Beste, was die Reitsportwelt aktuell zu bieten hat. Kukuk, Olympiasieger von Paris. Vogel, Weltranglisten-Sechster aus Pfungstadt. Der Hesse will sein Heimspiel im vierten Anlauf heute endlich gewinnen.