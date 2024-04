Beim SV Darmstadt 98 ist nach dem 0:4 in Mainz die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt erloschen. Woran lag es, dass die Lilien in dieser Saison so chancenlos waren? Darüber diskutieren im heimspiel! Aytac Sulu (Lilien-Legende) und Daniel Schmitt (Sportreporter).