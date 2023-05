Beim Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Randal Kolo Muani konnte Oliver Glasner in Stuttgart nicht hinschauen und drehte sich mit dem Rücken zum Tor – warum, verriet er anschließend auf der Pressekonferenz: "Die erste Whatsapp-Nachricht kam vom Filip Kostic. Er hat mir einen Screenshot geschickt, wo ich wegschaue", berichtete der Eintracht-Trainer. Er habe von den 100 Whatsapp-Nachrichten bislang nur die von Kostic beantwortet, so Glasner. Und zwar: "Bei dir habe ich immer hingesehen, denn da war ich mir sicher." Die Skepsis war bekanntlich unbegründet – Kolo Muani schob sicher ein. Kostic war vor der Saison nach erfolgreichen Jahren in Frankfurt von der Eintracht zu Juventus Turin gewechselt.