Hype und Mega-Event – Was lernt die Eintracht von der NFL?

Die Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Das Top-Spiel der NFL. Und das im Stadion von Eintracht Frankfurt? Keine andere Sportart macht aus jedem Spiel so ein Mega-Event. Die Bundesliga erst recht nicht. Und DFL und Vereine sind sich ausnahmsweise einig: Das muss besser werden! Nur wie erreicht man neue Fans in Asien oder den USA? Was kann man sich von der NFL abschauen? Und wie behält man trotzdem die eigene regionale Identität?