Bei Eintracht Frankfurt herrscht nach nur einem Sieg in den vergangenen fünf Pflichtspielen gedämpfte Stimmung. Sie kommt momentan nicht an die guten Leistungen von vor der Winterpause ran. Wie bekommt die Eintracht die Schwäche bei Standards in den Griff? Diese Frage diskutieren Sebastian Rieth und Markus Philipp mit ihren Gästen: Thomas Zampach und Philipp Hofmeister.