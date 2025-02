Über ein 1:1-Unentschieden kam Eintracht Frankfurt auch am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach nicht hinaus. Es war das dritte Remis in Folge für die Eintracht, die im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen gelassen hat. Noch ist Frankfurt aber oben dabei – das war nicht immer so. Zum Beispiel in der Saison 1999/2000, als die Eintracht dank einer starken Rückrunde den Klassenerhalt schaffte. Der Heilsbringer damals: Felix Magath. Der Europameister von 1980, der vor allem beim HSV zu einer Fußball-Legende wurde, hat auch bei der Eintracht seine Spuren hinterlassen.