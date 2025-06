Eintracht Frankfurt bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem Oberligisten zu tun. Der SV Wehen Wiesbaden hat derweil das große Los gezogen.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 17:50 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Oberligisten FV Engers 07 aus der rheinland-pfälzischen Stadt Neuwied. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund mit Losfee Owen Ansah. Der Sprinter bescherte zudem dem SV Darmstadt 98 ein Treffen mit dem VfB Lübeck.

Der SV Wehen Wiesbaden hat als einziger Club aus Hessen ein Heimspiel - und was für eines! Der SVWW empfängt den Rekordpokalsieger Bayern München. Die Partie zwischen dem SVWW und München findet erst am 26. oder 27. August statt, da die Bayern am 16. August den Franz-Beckenbauer-Cup - ehemals Supercup - gegen den VfB Stuttgart bestreiten.

Gespielt wird die erste Runde sonst zwischen dem 15. und 18. August. Das Finale steigt am 23. Mai 2026 im Olympiastadion in Berlin.