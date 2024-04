Kassel Huskies kassieren Ausgleich in Finalserie

Alles wieder offen im Rennen um die Meisterschaft in der DEL2. Die Kassel Huskies mussten in Regensburg eine Niederlage und damit gleichzeitig den Ausgleich in der Serie hinnehmen.