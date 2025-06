Die Deutsche Laura Siegemund hat ihr Erstrunden-Match am Montag verloren. Auch die Vorjahressiegerin ist schon raus aus dem Turnier. Hitzig ging es nach einer Partie am Netz zu.

Laura Siegemund scheidet in Bad Homburg in der ersten Runde aus.

Laura Siegemunds Wimbledon-Generalprobe ist misslungen. Beim WTA-Rasenturnier in Bad Homburg verlor die Metzingerin eine Woche vor Beginn des Klassikers in London ihr Auftaktspiel der ersten Runde gegen die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Wiktorija Asarenka (Belarus) nach 76 Minuten deutlich 2:6, 2:6. Siegemund war kurzfristig angereist, nachdem sie am Vortag in Nottingham im Doppel gewonnen hatte.

Im Falles eines Sieges gegen die ehemalige Weltranglistenerste wäre die 37-Jährige auf die polnische Mitfavoritin Iga Swiatek getroffen. Durch Siegemunds Aus findet das Achtelfinale ohne die beiden angetretenen Deutschen statt. Bereits am Sonntag war die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Runde eins an der Kanadierin Leylah Fernandez gescheitert.

Titelverteidigerin schon raus

Naomi Osaka setzte sich am Montag mit 7:6, 7:6 gegen Olga Danilovic durch. Dabei gelangen der Japanerin 16 Asse. "Ich hoffe, dass ich auf Rasen so weiterspielen kann", meinte Osaka, die im Interview auf dem Court zugab, noch nicht viel von Bad Homburg gesehen zu haben. Dafür aber hatte sie sich Frankfurt angeschaut.

Die russische Tennisspielerin Diana Schnaider muss hingegen ihre Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung in Bad Homburg bereits nach der ersten Runde aufgeben. In einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels verlor die 21-Jährige gegen die Kroatin Donna Vekic 3:6, 3:6. 2024 hatte Schnaider nach einem Auftaktsieg über die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber überraschend den Titel bei dem Rasenturnier gefeiert. Diesmal war sie an Position sechs gesetzt gewesen.

Lys kann in Wimbledon spielen

Aufatmen hingegen bei der Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys, die verletzungsbedingt am Sonntag hatte aufgeben müssen. Lys hat sich nicht ernsthafter verletzt und kann in Wimbledon voraussichtlich antreten. Die Tennisspielerin aus Hamburg habe eine Entzündung an der Bauchmuskulatur, sagte Billie-Jean-King-Cup-Coach Rainer Schüttler der Deutschen Presse-Agentur in Bad Homburg. Am Mittwoch solle eine weitere Untersuchung erfolgen.

Für Aufregung hatte zudem am Sonntag in Bad Homburg ein Streit zwischen zwei Spielerinnen gesorgt. Die siegreiche Griechin Maria Sakkari ärgerte sich über den zu kurzen Hand-shake mit Yulia Putintseva, die daraufhin eine theatralische Verbeugung mimte. In der Folge lieferten sich die Spielerinnen ein hitziges Wortgefecht. "Wir werden wohl niemals miteinander essen gehen, aber das ist okay, ich respektiere sie als Spielerin. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", meinte Sakkari hinterher.

Am Dienstag geht es ab 11:30 uhr auf dem Centre Court in Bad Homburg weiter, wenn L. Fernandez aus Kanada gegen J. Paolini aus Italien im Achtelfinale gegeneinander antreten. Das Turnier läuft noch bis zum kommenden Sonntag.