Der Frankfurter Tim Pütz hat gemeinsam mit Doppelpartner Kevin Krawietz zum ersten Mal ein Rasenturnier gewonnen. Beim Saison-Highlight in Wimbledon kann nun gerne Turniersieg Nummer zwei folgen.

Es war die ganz große Bühne beim ATP-Turnier in Halle (Westfalen) für das deutsche Tennis-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz. Rund 8.500 Zuschauer drängten sich zum Finale am Sonntag in die Arena. Das war auch für die erfahrenen Profis etwas Außergewöhnliches.

"Gigantische Atmosphäre", "gute Leistung" und "ein bisschen Glück"

"Die Atmosphäre ist gigantisch. Wenn es lauter wird, das ist schon Gänsehaut", erzählte der Coburger Krawietz nach der Partie. Der 33-Jährige und sein Frankfurter Doppelpartner Pütz taten auch alles dafür, dass das Publikum so richtig in Stimmung kommt. 6:3 und 7:6 (7:4) gewannen die Lokalmatadoren das Endspiel gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Es war der erste Turniersieg auf Rasen für die beiden Deutschen. Und es war die Revanche fürs Vorjahr, als an selber Stelle das italienische Duo die Oberhand behielt. Eine "gute Leistung", aber auch "ein bisschen Glück“ hätten dieses Mal den Ausschlag für die Hausherren gegeben, erklärte Pütz. "Im zweiten Satz war es richtig eng. Es hätte auch in den Super-Tie-Break gehen können", so der Hesse. Gut möglich, dass sich die beiden Teams schon in wenigen Tagen wiedersehen.

Mit Rückenwind nach Wimbledon

Kommende Woche beginnt das größte aller Rasenturniere im englischen London. Gegen den zweiten Turniersieg in Folge hätten Pütz und Krawietz natürlich nichts einzuwenden, aber: "Wir kriegen keinen Vorsprung, nur weil wir das Turnier hier gewonnen haben. Es geht los mit der ersten Runde", sagt der Frankfurter vor dem Saison-Highlight in Wimbledon.

Der Sieg in Halle könnte dem Duo immerhin ein wenig Rückenwind geben. Vergangenes Jahr mussten die beiden Deutschen beim Rasen-Klassiker im Viertelfinale die Segel streichen. Nun wollen sie auf dem heiligen Rasen an die gute Performance der vergangenen Woche anknüpfen und vielleicht endlich den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Sieg feiern.

"Wir haben jetzt ein paar Tage frei, genießen das und dann werden wir hoffentlich eine gute Leistung abrufen", kündigte Pütz an. Und schob wissend hinterher: "Die werden wir auch brauchen."