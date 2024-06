Bei der Darts-Teams-WM ist Martin Schindler mit seinem Kollegen Gabriel Clemens bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Nordirland konnten die beiden ihr Comeback nicht krönen.

Für Martin Schindler aus Rodgau und seinen Partner Gabriel Clemens ist die Darts-Team-WM vorbei. Die beiden Deutschen verloren am Samstagabend ihr Achtelfinale in der Frankfurter Eissporthalle gegen das nordirische Duo Josh Rock und Brendan Dolan mit 7:8. Es ist das erste Mal seit 2019, dass Deutschland nicht die Runde der letzten Acht erreicht.

Schindler und Clemens lagen zwischenzeitlich mit 4:7 zurück, kamen aber noch mal zum 7:7 ran. Im entscheidenden Leg verwerteten die Nordiren ihren vierten Matchdart zum Sieg.

Schon die Gruppenphase lief holprig

Deutschland hatte bei der Team-WM in Frankfurt zu den Favoriten gehört, nachdem Schindler und Clemens im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht hatten. In diesem Jahr war schon die Gruppenphase mit einem 4:3 gegen Neuseeland und einem 4:1 gegen Finnland eher holprig verlaufen.

Am Sonntag stehen bei der Darts-Team-WM am Nachmittag zunächst die Viertelfinal-Spiele an. Am Abend werden dann Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Titelverteidiger ist Wales.