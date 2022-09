Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Duell mit Frankreich in der Zwischenrunde gewonnen.

Im entscheidenden Doppel siegten der Frankfurter Tim Pütz und sein Partner Kevin Krawietz gegen die beiden Franzosen Nicolas Mahut sowie Arthur Rinderknech in einem spannenden Match mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:1). Damit sorgten die Beiden für das 2:1 am Mittwoch in Hamburg. Die Deutschen hatten zuvor im Davis Cup gegen Frankreich seit 1938 nicht mehr gewonnen.