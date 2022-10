Die Löwen Frankfurt präsentieren sich in der DEL weiter in guter Verfassung. Am Sonntag konnten die Hessen in Düsseldorf im letzten Drittel aufdrehen.

Die Löwen Frankfurt zeigen in der DEL weiterhin ihre Klasse. Die Hessen drehten bei der Düsseldorfer EG einen Rückstand im letzten Drittel und gewannen ein enges Duell mit 4:2.

Dominik Bokk, ein Doppelpack von Brett Breitkreuz und Carter Rowney sorgten in der Schluss-Viertelstunde für den Sieg der Löwen. Die Frankfurter überholen Düsseldorf nach dem Sieg im direkten Duell.